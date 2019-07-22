İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019 son dakika MEB İOKBS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Hem 2019 YKS sınav sonuçları hem de LGS 2019 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra İOKBS başvurusunda bulunan binlerce öğrenci son dakika olarak MEB İOKBS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MEB bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin takvime göre, 2019 İOKBS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İOKBS e-Burs e okul sonuç sorgula.

Bursluluk sınav sonuçları sorgula... 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, İOKBS sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı sonuçları için günler sayılıyor. Lise öğrencilerinin girdiği ve burs almalarına olanak sağlayan İOKBS sonuçları açıklandı mı? Velilerin ve öğrencilerin beklediği gün yaklaştı. MEB bursluluk sonuçları 2019 ile ilgili merak edilenler. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. İOKBS 2019 sınav sonuçları, odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebileck.

İOKBS burs kazananlar için burslar ne zaman başlayacak?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.