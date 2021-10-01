İOKBS burs kartı ne zaman verilecek 2021? MEB İOKBS bursu nasıl çekilecek?

İOKBS bursluluk sınavı yılda br kez 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11ʼnc sınıflara yapılmaktadır. 2021 İOKBS burs sınavı 5 Eylül’de yapıldı. MEB 2021 İOKBS burs sonuçlarını 28 Eylül’de açıkladı. MEB İOKBS bursu ne kadar verilir? Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

İOKBS bursu ne zaman yatar?

MEB İOKBS kılavuzunda yer alan bilgiye göre öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeniyor.

MEB İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu her yıl zamlı olarak yatırıldığından 2020 2022 eğitim öğretim yılında 310 TL olarak vreliiyordu. 2021 2022 eğitim öğretim yılı içinde 340 TL civarında olması bekleniyor.

İOKBS burs kartı nasıl nereden alınır?

2021 İOKBS bursu kazanan öğrencilerin paraları Vakıfbank'a yatırılacaktır. Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanacak. Bu bursluluk kartları öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilecek. Zarfın içindeki kartın üzerinde burs alan öğrencinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazar. Kartın şifresi de yine mavi zarfta kartın yapışık olduğu kısmın iç tarafında yazar. Şifre 4 haneden oluşur. Şifre de ATM üzerinden değiştirilebilmektedir.

Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamak adına bu sene Vakıfbank ile anlaşma yaptı. Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir. Vakıfbank Sosyal Destek Kartları banka kartı niteliği taşımakta olup içerisinde bakiye varken kullanılabilmektedir. internet alışverişleri dışında her türlü alışverişe olanak sağlayan bu kart, çipli ve tüm masraflardan muaftır. Aynı zamanda çip özelliği nedeniyle pansiyonlara giriş kartı özelliği de taşımaktadır.

Vakıfbank burs kartı cvv numarası

Kartın arkasında internet alışverişlerinde kullanılması için güvenlik kodu olan CVV kodu bulunmadığından dolayı internet harcamalarına olanak sağlamaz. Bursluluk kartı olarak da bilinen Sosyal Destek Kartları, bu sene kullanıma yeni başlandığı için birçok opsiyonu aktive edilmiş değildir. Para yatırma özelliği de bunların arasına girmektedir. Henüz Vakıfbank ATM’lerine gelmeyen bu özelliğin de yakın zamanlarda geleceği düşünülüyor.

İOKBS burs kartı Vakıfbank şifresi alma

Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanan bu bursluluk kartları, öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilmektedir. Zarf açıldıktan sonra, kartın üzerinde burs alan öğrencinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazmaktadır. Kartın şifresi de yine mavi zarfta kartın yapışık olduğu kısmın iç tarafında yazmaktadır. Zarfın dikkatli yırtılması durumunda şifreye doğru ulaşabilirsiniz. Şifre 4 haneden oluşmaktadır. Şifre de ATM üzerinden değiştirilebilmektedir.