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Eğitim İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?
Eğitim

İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

İOKBS bursluluk başvurusu 2021... İOKBS başvuruları için son gün yaklaşıyor. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

Yeniakit Publisher
2021-02-24 20:14:00 -
İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

MEB Bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının 8 Şubat'ta başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar İOKBS sınavı başvurularının biteceği tarihi merak ediyor.

İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı başvurularında süre 26 Şubat’ta sona erecek. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

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