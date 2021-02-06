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Eğitim İOKB 2021 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

İOKB 2021 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı! MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:47:00 -
İOKB 2021 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan sınav sonuçları ise Haziran ayında açıklanacak. Peki; MEB İOKBS başvuru kılavuzu ile bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuruları ile şartları neler?

İOKB 2021 Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren alınacak. Başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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