Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında salgının durumunu ve aşı çalışmalarını değerlendirmişti. Söz konusu Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamalarda bulunan Bakan Koca, İntrazal koronavirüs aşısından bahsetti. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından "İntranazal" terimi, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

Bakan Koca, aşı uygulamaları devam ederken yeni bir aşı tekniği üzerinde durdu. Bakan Koca, intranazal aşının ne olduğuna dair yaptığı açıklamaların ardından birçok kişi tarafından intranazal aşının ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, İntranazal nedir? İntranazal koronavirüs aşısı nasıl yapılır?

İntranazal nedir?

İntranazal kelime olarak; burun içi, burun içinde, Intranasal anlamlarına gelir. İntranazal, burnundan tedavi yöntemi olarak bilinir. İlaçlar, IN yoldan kullanılır.

İntranazal koronavirüs aşısı nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesaj yayımlayarak toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavisinde uygulanabilecek 'sprey' yönteminden de bahseden Bakan Koca; sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var: Kısaca değinecek olursam, Faz I insan çalışmalarına başlayan bir İnaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim. Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."