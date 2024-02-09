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Dünya İntikamın böylesi! Yüzünü parçalayan ayıyı kebap yapıp yedi!
Dünya

İntikamın böylesi! Yüzünü parçalayan ayıyı kebap yapıp yedi!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 17:16:00 -
İntikamın böylesi! Yüzünü parçalayan ayıyı kebap yapıp yedi!

İsveç'te yaşayan bir adam, kendisine saldırıp yanağını yiyen ayıdan intikamını almak için farklı bir yöntem seçti.

İsveç'te yaşayan bir adam, kendisine saldırıp yanağını yiyen ayıdan intikamını almak için farklı bir yöntem seçti.

İsveç'te yaşayan 42 yaşındaki Pär Sundström, kendisine saldırıp yüzünü parçalayan ayıdan intikamını ses getiren bir yöntemle aldı.

Geçen ağustosta oğluyla gittiği ormanda ayı saldırısına uğrayan Sundström, parçalanan yüzünün tedavisi için birkaç defa ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Vücudundan alınan parçalarla adamın parçalanan yanağı yeniden yapıldı.

Saldırı sırasında ayıyı vurarak öldüren adam, intikamını almak için sıradışı bir yol seçti. Diğer avcı arkadaşlarının sakladığı ayıyı kestiren Sundström, ayı etiyle buzdolabını doldurdu.

Ayı etiyle kebap ve gulaş yemekleri pişiren Sundström, Aftonbladet gazetesine "Yüzümü bu hale getiren ayıyla taco yemeği yapmak iyi bir intikam oldu" dedi.
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İsveç, Avrupa'da ayı nüfusunun en yoğun olduğu ülke. Zaman zaman ülkedeki ormanlık alanlarda ayı saldırıları yaşanıyor.

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