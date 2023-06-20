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Dünya İntihar için minareye çıktı dövülerek aşağı indirildi
Dünya

İntihar için minareye çıktı dövülerek aşağı indirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:40:00 - 2023-06-20 22:50:39

Mısır’da minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki bir genç, iki kişi tarafından dövülerek aşağı indirildi.

Mısır’da intihar girişimi dayak ile engellendi. Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

İbrahim’i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim’i döverek intihar girişimini engelledi.

Minareden aşağı indirildi

İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

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