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Yerel İntihar girişimini izlerken zincirleme kaza yaptılar!
Yerel

İntihar girişimini izlerken zincirleme kaza yaptılar!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde intihar girişiminde bulunan şahsı izleyen sürücüler kaza yaptı. 5 aracın yaptığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 18:33:00 - 2022-06-02 18:51:01

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında intihara teşebbüs eden kişiyi izleyen sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı bölgesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E., mahalle muhtarına ve polise intihara teşebbüs edeceğini bildirerek inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu.

 

5 araç birbirine girdi

Polis şahsı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı. Antakya-İskenderun karayolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada ise 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.

İntihardan vazgeçirildi

İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, şahsın intihar edeceğini kendisine bildirdiğini, polis ve itfaiyenin gerekli tedbirleri alarak şahsı intihardan vazgeçirdiklerini ancak intiharı izlemek isteyen sürücülerin kaza yaptığını söyledi.

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