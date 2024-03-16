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Yerel İntihar etmek üzere olan adama seslendi: Atlarsan yanacaksın
Yerel

İntihar etmek üzere olan adama seslendi: Atlarsan yanacaksın

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:36:00 -

Elazığ’da intihar girişiminde bulunan şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonunda intihar etmekten vazgeçirilirken, yaşı küçük bir çocuğun, "Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın" öğüdü dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Namık Çiftçi Caddesi üzerinde bulunan, inşaat halindeki 3 katlı binanın üstüne çıkarak atlamaya çalışan şahsı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince şahsın bulunduğu binanın altına şişme yatak açıldı.

İsmi öğrenilemeyen şahıs, polis memurları ve vatandaşların uzun çabasına rağmen çıktığı binadan inmek istemedi. Şahıs, olay yerine gelen arkadaşlarının ikna çabaları sonucu binadan indirildi.

Bu sırada olayı izleyen bir çocuğun, "Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın" demesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

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