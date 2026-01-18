İntihar edecekti... Neyse ki ikna oldu
Adıyaman'da inşaata çıkıp intihar etmek isteyen şahıs ikna edilerek sağ salim aşağıya indirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Öğretmenevi karşısında bulunan 6 katlı bir binanın 4.katına çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
