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İntifada başlatan Hayrunnisa Gül şaşırtmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül katılmadı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:34
İntifada başlatan Hayrunnisa Gül şaşırtmadı!

Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılanlar kadar katılmayanlar da dikkat çekti.

HAYRÜNNİSA GÜL KATILMADI

Protokol üyeleri törene eşleriyle katılırken, 11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül katılmadı.

Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!

"İNTİFADAYI BEN BAŞLATACAĞIM" DEMİŞTİ

20 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Resepsiyonu'nda Hayrünnisa Gül, çizgilerinde bir değişim olmadığını ama çevrelerinde olan insanların büyük değişim yaşadıklarına şahit olduğunu söylemişti.

Haklarında yazılanlara inanamadıklarının söyleyen Gül, her şeyi bildiğini ama sustuğunu ifade etmişti. Devamında da "Ama daha fazla susmayacağım, asıl intifadayı ben başlatacağım." demişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:34
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YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1629 dk önce
    HAYRUNNİSA 2011 DE ESKİ ADI CEMAAT İN ABLALARINDAN OLDUĞUNU AÇIK VE NET ORTAYA KOYDU TARAFINI SEÇTİ,
  • Yunus 16Yunus 1620 dk önce
    2011 den sonra CEMAAT (FETÖ) LE ERDOĞAN IN ARASI AÇILMAYA BAŞLAYINCA AGÜL VE HAYRUNNİSA DA ERDOĞAN A SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADILAR ÖNEMLİ DEVLET OLAYLARINDA HİÇBİR ZAMAN DESTEK VERMEDİLER. 2014 DE İNTİFADA BAŞLADI DEDİ NEREYE GÜVENİP DEDİ? KESİNLİKLE PENSİLVANYA YA GÜVENDİ. SON OLARAK AGÜL ERDOĞAN I DEVİRMEK İÇİN İTTFAK ARADI YANİ GÜCÜ YETSE DEVİRECEKTİ. HANGİ YÜZLE BU DAVETLERE GELİYOR
  • ülkücüülkücü1 sa önce
    Abdullah Gül çok gurursuz ve silik bir şahsiyet.Yahu insanın başkasınagücü yetmezse bilekendi nefsine de miyetmez ?Haniakepelilerin hepsi de A.Gülü hain,satılmış,ingiliz ajanı vb .sıfatlarla tavsif etmişlerdi.RTE A gül için neler söylemişti.H.Akarı ve İ.Kalın göndererek aday olmaması konusunda uyarmış hatta tehdit etmişti.Gurursuz kalkıp tıpış tıpış sanki bütün bunlar kendisine yapılmamış gibi saraya gidip katıldı.
  • Ekrem Ekrem 1 sa önce
    Çokta ....
  • MtMt42 dk önce
    İyi ki gelmemiş. Adı gibi değil o.
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Bravo tebrik ederiz sözünün eriymiş....
  • komencerokomencero1 sa önce
    Kraliçesinin yanına gitmiştir
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