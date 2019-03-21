İntibak yasası son durum | SSK Bağ-Kur 2019 emekli intibak ek ödeme son dakika artış oranı ne kadar?

İntibak yasası 2019 son dakika haberleri, 2000 sonrası emeklilere intibak yasası çıktı 2019, 2000 sonrası emekliye intibak son dakika 2019... 2019 yılı SGK SSK BAĞKUR emekli maaşı intibak yasası son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca emekli intibak maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli maaşı intibak yasası 2019 son dakika çıkacak mı? Farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için intibak gündemde. 2000'den sonra emekli olanların gözü kulağı Meclis'ten çıkacak intibak yasasında. SSK Bağ-Kur 2019 emekli intibak ek ödeme son dakika artış oranı ne kadar?

İntibak yasası 2019 son dakika haberleri. 2000 ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis’te. Yeni intibak için yasa bekleniyor. Talep hayata geçerse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zammın yolu açılacak. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000’den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin, kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için Meclis’ten yasa çıkarılması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Meclis’e sunulmuş intibak içerikli 3 ayrı yasa teklifinin bulunduğunu belirtirken, gazetemizi arayan emekliler de yeni intibak için umutlu olduklarını söylüyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak

Emekliler, 2000’den önce emekli olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanları da kapsamasını istiyor. Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Her emekliye 50 ile 355 lira arasında zam yapılacak

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK’lı, 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor. TÜED, yapılacak intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını söylüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranları

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı temmuzda değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merak ediyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Memurlar için yapılan toplu sözleşmede temmuz ayı zam oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark verileceği karara bağlanmıştı. Buna göre; memur emeklilerinin maaşına temmuzda yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak. Yüzde 5'lik temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zamla 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

SSK (4A) emekli maaşları hangi gün yatar?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağkur (4B) emekli maaşları hangi tarihte hesaba geçer?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26’sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27’sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28’inde aylıklarını alabilecektir.

Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları hangi tarihte yatar?

3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

İntibak yasası Meclis gündeminde

Uzun yıllar çalışarak prim ödemiş ve emekliliğe hak kazanmış vatandaşlarımızın bir bölümü düşük emekli maaşı almaktadır. Zaman zaman çıkarılan intibak yasası ile bu mağduriyet giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak uzun süredir emekliler tarafından beklenen intibak yasası ile ilgili hiç bir olumlu adım atılmıyor. CHP Denizlik Milletvekili Kazım Arslan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na intibak yasasını sordu. İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın konuşması şöyle; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına soruyorum:

1) Ülkemizde yıllarca çalışıp da 2000 yılı öncesi emekli olanların aldığı emekli ücretleri ile aynı süreler içinde çalışıp aynı primi ödeyen 2000 yılı sonrası emekli olan emeklilerin aldığı ücretler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılığın giderilmesi için intibak yasasını ne zaman çıkaracaksınız?

2) 2000 yılı sonrası emekli olan emeklilere düşük ücret ödenmesinin sebebi nedir?

3) Aynı süre çalışıp aynı primi ödeyen emekliler arasındaki bu eşitsizliğin sebebi nedir?

4) İktidarınızın yapmış olduğu uygulama nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu mağduriyeti gidermek için ne zaman bir düzenleme yapacaksınız?

5) Taşeron işçilerimizden birçoğu kadroya geçirilememiştir. Kadro dışı bırakılmış olan taşeron işçilerimizin tamamı ne zaman kadroya alınacaktır?