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Ekonomi İNTES Başkanlığına yeniden Celal Koloğlu seçildi
Ekonomi

İNTES Başkanlığına yeniden Celal Koloğlu seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:30:37 -
İNTES Başkanlığına yeniden Celal Koloğlu seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanlığına Celal Koloğlu yeniden seçildi.

İNTES'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın 27. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, gelecek 3 yıllık dönem için görev alacak yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yönetim Kurulu da kendi içinde toplanarak görev dağılımını yaptı ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanlığına Koloğlu yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu toplantısında, Cem Çeliker, Enes Olpak, Levent Kafkaslı, Merdan Hürmeydan ve İlhan Adiloğlu Başkanvekili olarak seçilirken, Deniz Kızılırmak, Kemal Güleryüz ve Deha Emral da Yönetim Kurulu üyeleri oldu.

İNTES Denetleme Kurulu da Mustafa Turan, Gültekin Güvensoy ve Murat Türkseven'den oluştu.

İNTES'e bağlı Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi Yönetim Kurulu'na Deha Emral, Mustafa Bozkurt, Deniz Kızılırmak, Merdan Hürmeydan, İlhan Adiloğlu, Aynur Uluğtekin ve H. Necati Ersoy girdi.

Türkiye Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu'nda ise Kemal Güleryüz, Yaşar Giregiz, Deniz Kızılırmak, Mustafa Güngör, Alper Bulur, H. Necati Ersoy ve Derya Karademir yer aldı.

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