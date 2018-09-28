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İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi İstanbul'da enselendi!

İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslar arası fuhuş organizasyonunu başı Özbekistanlı S.K. ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul'da enselendi.

28 Eylül 2018 Cuma 21:59
İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi İstanbul'da enselendi!

Uluslararası bağlantıları olan bir fuhuş çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Interpol tarafından aranan şebeke lideri Özbekistan uyruklu S.K.’nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, Orta Asya ülkelerinden Özbekistan’dan değişik etkinlik ve faaliyetler adı altında Türkiye’ye kadın getirip pasaportlarına el koyduktan sonra zorla fuhuş yaptıran uluslararası şebekeyi tespit etti. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Kaçakçılık Polisi, Interpol tarafından aranan Özbekistan uyruklu S.K. liderliğindeki fuhuş şebekesinin üyelerini 4 ay süren teknik ve fiziki takiple tek tek tespit etti.

Önceki gün kentin farklı ilçelerinde bulunan 14 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, ülkede Interpol tarafından aranması bulunan şebeke lideri S.K. ile A.O.G., D.T., Ö.Ç., M.S., T.T., H.T. ve Z.K. adlı 8 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şebeke lideri S.K.’nin dışında fuhuş mafyasının diğer üyelerinin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenilirken, pasaportlarına şebeke tarafından zorla el konulan ve iradeleri dışında fuhşa zorlanan Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 16 kadın polis tarafından kurtarıldı.

Uluslararası fuhuş şebekesine mensup 8 kişi ile 16 kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:59
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