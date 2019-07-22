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INTERPOL'den skandal Salih Müslüm kararı!

Terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile bazı PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişi hakkında çıkartılan kırmızı bültenler İNTERPOL tarafından iptal edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
INTERPOL'den skandal Salih Müslüm kararı!

Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan aralarında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile bazı PKK yöneticilerinin de bulunduğu 144 kişi hakkında INTERPOL tarafından çıkartılan kırmızı bültenler iptal edildi. Daha sonra gönderilen 352 talep de kabul edilmedi.

Ankara Kızılay’da 13 Mart 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin aralarında Suriye’deki terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Zübeyr Aydar, Karayılan">Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa gibi isimlerin de bulunduğu 156 kişi hakkında dava açıldı.

Haklarında “devletinbirliğiniveülkebütünlüğünübozmak", “nitelikliolarakkastenadamöldürmek”, "349kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikelimaddeleriizinsizolarakbulundurmak" suçuyla dava açılan sanıklar Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

INTERPOL, başvuruları işleme bile sokmadı

Mahkeme, yargılama sürerken 144 kişinin dosyasını ayırarak, kırmızı bülten talebiyle, INTERPOL’e gönderdi. Salih Müslüm’le birlikte diğer PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında önce kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Ancak INTERPOL bir süre sonra kırmızı bülteni iptal etti. İNTERPOL bu sırada yapılan 352 kişi hakkındaki başvuruyu da işleme sokmadan reddetti.

Adalet Bakanlığı mahkemeye gönderdiği yazıda; "Bugüne kadar toplam 144 sanık hakkında tanzim edilen kırmızı bültenin INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından iptal edildiği ve 352 şahıs hakkındaki kırmızı bülten çıkarılma talebinin ise çeşitli gerekçelerle reddedildiği, INTERPOL Genel Sekreterliği ile irtibata geçilerek, iptal edilen kırmızı bültenlerimizin veya reddedilen kırmızı bülten taleplerimize ilişkin itirazların dile getirilmesi üzerine, INTERPOL ekteki 44 dosya ile ilgili istişarede bulunmak üzere İnterpol Daire Başkanlığımızı davet ettiği ve söz konusu dosyalarla ilgili açıklamaların iletilmesinin talep edildiği bildirilmiştir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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