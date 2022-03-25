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Yerel İnterpol tarafından aranıyordu! Antalya'da enselendi
Yerel

İnterpol tarafından aranıyordu! Antalya'da enselendi

Trabzon'da karıştığı birçok suçtan aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Antalya'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 15:01:00 -
İnterpol tarafından aranıyordu! Antalya'da enselendi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon'da farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışmalarda, kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

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