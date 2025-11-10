  • İSTANBUL
İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Türk futbolunu sarsan bahis skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bu iş yalnızca futbolcu ve hakemlerle sınırlı değil, çok tanınmış teknik direktörler ve köşe yazarları da bu çarkın içinde!” dedi. Burhan, uluslararası polis teşkilatı İnterpol’ün de devreye girdiğini belirterek, “Asıl büyük skandal şimdi patlayacak” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda son dönemde ortaya çıkan bahis skandalı, giderek derinleşiyor. Skandalın yalnızca sahadaki isimlerle sınırlı olmadığı, medya ve teknik kadrolara kadar uzandığı iddia edildi.

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

 

Burhan, “Bu mesele sadece birkaç futbolcu veya hakem meselesi değil. Çok önemli teknik direktörler, hatta kamuoyunda tanınan bazı köşe yazarları da bu kirli ağın içinde yer alıyor. Çok yakında isimler tek tek ortaya çıkacak” dedi.

“İnterpol devrede, asıl skandal dışarıda oynanan bahislerde!”

Burhan, uluslararası bağlantılara da dikkat çekti:

“İnterpol bu dosyaya el koymuş durumda. Çünkü bahis çarkı sadece Türkiye sınırları içinde dönmüyor. Bazı sporcular, teknik adamlar ve medya mensupları Türkiye’de dikkat çekmemek için yabancı siteler üzerinden yurtdışında bahis oynuyorlar. Asıl büyük para trafiği orada dönüyor.”

Gazeteci Burhan, Türkiye’de bu işin arkasında uluslararası bir ağ bulunduğunu da belirterek, “Bu ağın çözülmesi Türk futbol tarihinin en büyük temizlik operasyonu olacak” diye konuştu.

“Köşe yazarları ve futbol otoriteleri masum değil!”

Burhan, futbol kamuoyunun yıllardır “otorite” olarak dinlediği bazı kalemlerin de bu sistemin bir parçası olduğunu iddia etti.

“Spor yorumcusu kisvesi altında bahis şirketleriyle bağlantı kuran, yazılarında bu düzeni meşrulaştıran kalemler var. Bu isimler ortaya çıktığında kamuoyu şoke olacak.”

Türk futbolunda ‘büyük temizlik’ kapıda

Burhan’ın açıklamaları, Türk futbolunda uzun süredir konuşulan kirli ilişkiler ağını yeniden gündeme taşıdı. Gözler şimdi İnterpol’ün yürüttüğü soruşturma ve yargı sürecine çevrildi.

Futbol camiasında herkesin aklındaki soru ise şu:

“Hangi büyük isimler bu bahis batağında?”

