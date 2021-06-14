Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 1 Haziran’da ilkokullar, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liseler okullarına döndü. Haziran ayıyla birlikte ise karne heyecanı başladı. Peki, e okul karne ekranına nasıl girilir?

E okul nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

İnternetten karneye nasıl bakılır? E Okul karne sorgulama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Haziran’dan itibaren e okul üzerinden karnelere ulaşılabileceğini açıkladı. Arzu edenler okul müdürlüklerine başvurarak basılı karne talep edebilecek. E Okul sistemi üzerinden karneleri 18 Haziran’dan itibaren sorgulayabilirsiniz. E Okul veli bilgilendirme bölümüne öğrenci numarası ve TC kimlik numarası bilgisiyle giriş yapabilirsiniz. Bu bilgileri girdikten sonra açılan ekranda öğrenciyle ilgili birkaç soru sorulacak. Bunları doğru cevapladığınızda öğrenciye ait bilgilere ulaşabilirsiniz. E okul sistemine giriş için bir şifreye ihtiyaç yok. E Okul’a ayrıca uygulama üzerinden de bağlanabilirsiniz.

E Okul’a giriş yaptıktan sonra menü kısmından E karne bölümüne tıklayabilirsiniz. Buradan karneleri bilgisayar ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

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