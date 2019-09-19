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İnternetten kaçak tüfek satan kişi serbest bırakıldı

Denizli polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 kaçak tüfeği internetten satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı, 550 bin 900 lira idari para cezası uygulanarak salıverildi. Şüphelinin daha önce de Antalya'da aynı suçtan yakalandığı ve idari işlem uygulandığı belirlendi

19 Eylül 2019 Perşembe 12:30
İnternetten kaçak tüfek satan kişi serbest bırakıldı

Denizli'ninSarayköyilçesinde, bir depoya düzenlenen kaçaksilah operasyonunda yakalanan zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, dün, internet üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığı belirlenen depoya yaptığı baskında gözaltına alınan A.Ö. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Yakalanan silahların 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamına girmemesi nedeniyle zanlıya, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına DairKanun'a aykırı ruhsatsız satış yaptığı gerekçesiyle tüfek başına 700 liradan toplam 550 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

"Merdiven altı atölyede yaptırmış"

Daha önce Antalya'da aynı suçtan yakalandığı belirtilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, tüfekleri Konya'da merdiven altı bir atölyede yaptırdığını ve 700 liradan başlayan fiyatlarla internet ortamında satışa çıkardığını, silah kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmediğini, sadece av yapan kişilere bu silahları temin etmeye çalıştığını ve serbestkalırsa bu işe yine devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde bir depoya düzenlenenoperasyonda, 787 tüfekele geçirilmiş, tüfeklerin internet üzerinden satıldığı ve otomotiv yedek parçası adı altındakargoyla adreslere teslim edildiği belirlenmiş, A.Ö. gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:30
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Sarayköy ilçesi
  4. Denizli
  5. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri
  6. silah kaçakçılığı

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