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Dünya İnternette iftiraya 2 ila 5 yıl hapis
Dünya

İnternette iftiraya 2 ila 5 yıl hapis

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, internette iftirada bulunan kişilere verilen cezaları artıran yasayı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:03:00 -
İnternette iftiraya 2 ila 5 yıl hapis

Rusya’da şimdiye dek para cezası veya zorunlu kamusal hizmet cezası verilen internette iftira suçunu işleyen kişiler artık hapis cezasına çarptırılabilecek. Yasaya göre internette veya kitle iletişim araçlarında kamuya açık şekilde iftira atan kişiler, 2 yıla kadar hapis alabilir. Bu suç için öngörülen diğer cezalar, 1 milyon rubleye kadar para cezası, 240 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 2 yıla kadar ıslah olarak belirlendi. Resmi konumunu kullanarak iftirada bulunanlar, 2 milyon rubleye kadar para cezası, 320 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. İftiranın tecavüzle ilgili olması halinde müfterilere 5 milyon rubleye kadar para cezası, 480 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 5 yıla kadar hapis cezası verebilir.

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