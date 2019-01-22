“İnternette fırsat eşitliği olmazsa olmazımız”

Google Türkiye’nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğinde, çocukların bilinçli internet kullanımının geliştirilmesi ve nesiller arasındaki dijital diyaloğun güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği “İnternot Olmaya Var mısın?” platformunun tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internetin dünyadaki önemine işaret ederek, bilgiye ulaşmada insanların artık oldukça hızlandığını vurguladı.

Fırsat ve faydalarının yanı sıra internetle dünyanın sürekli değişip dönüştüğünü ifade eden Fatih Sayan, “Türkiye’de her 10 kişiden 7’si aktif internet kullancısı ve bu rakam ilerleyen teknoloji ile birlikte her geçen gün artıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının yurt içinde eşit şartlar altında internet hizmetinden yararlanabilmesi, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmazımız” dedi.