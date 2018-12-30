0553 313 94 23

İnternette bir dönem sona erdi! Bundan sonra...

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Aralık 2018 Pazar 23:17
İnternette bir dönem sona erdi! Bundan sonra...

Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin kayıt altına alınması, vergi kaybı olmaması için kritik önem taşırken, yeni düzenlemenin katma değeri ve istihdam kapasitesi yüksek olan dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlayacağı öngörülüyor.

Düzenlemeyle mükellef olmadığı için vergi ödemeyen kişi ve kuruluşların, vergiye tabi olanlar karşısında avantaj sağlamasının ve devletin vergi geliri kaybına uğramasının da önüne geçileceği belirtiliyor.

"Düzenleme, internet devi şirketlerin Türkiye'de vergi ödememe sorununa çözüm olacak"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, "Geleneksel vergi kanunu yapısının internet üzerinden pazarlama ve satışa sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sanal pazarı da kapsayacak şekilde adapte edilmesi, hızla gelişen teknolojik olanaklar nedeniyle oluşan haksız rekabetin önlenmesi ve vergi ödenmeden gelir sahibi olunmasına yönelik adaletsizliğin giderilmesi için önemlidir." dedi.

Dijital reklamlara yönelik vergilendirme yöntemlerinin dünyada birçok ülke tarafından tasarlanmaya çalışıldığını dile getiren Aktepe, vergilerin tahsilatına yönelik takip sisteminin de ülkeler açısından önem kazandığını kaydetti.

Aktepe, internet reklamlarına yönelik vergi kesintisi uygulamasının, Türkiye nezdinde gelir sağlayan fakat herhangi bir vergi ödemeyen internet marka temsilcileri ve internet devi şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yönelik vergi ödememe sorununa etkin bir çözüm olacağına dikkati çekti.

Start-uplar için destek talebi

Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak vergi kesintisi düzenlemesinin küçük ölçekli start-up şirketlerinin verecekleri internet sitelerine yönelik reklam masraflarında artışlara ve ilave vergi ödemesine yol açacağına da değinen Aktepe, şöyle devam etti:

"Bilişim gibi dijital dönüşüme hizmet eden alanlarda faaliyet göstererek hem ülkemizin teknolojik kapasitesinin artırılması hem de teknolojik yetkinliklerimizin yaygınlaştırılabilmesi amacına hizmet eden küçük ölçekli şirketlerin ve start-upların büyümelerine ve pazarda rekabet edebilmelerine destek olabilmek adına söz konusu internet reklam vergi kesintisinde indirim veya muafiyete gidilmesi bu tür şirketlere dünya çapında pazar geliştirme ve Ar-Ge teşvikleri sağlanması kapsamında değerlendirilebilir."

Aktepe, yalnızca tanınırlıktan geçen bir durumu avantaj edinen şahıs uygulamalarının da reklamcılık sektör ve mecralarında çok olumlu karşılanmadığını ifade ederek, "Gerçeklik, güvenilirlik ve reklam konusunun toplumca kabul edilebilirliği açısından da bu uygulamanın eleyici bir etkisi olacağı belirtilmekte" diye konuştu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:17
  1. İnternet reklamları
  2. Cumhurbaşkanı Kararı
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı
  4. vergi kesintisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternette bir dönem sona erdi! Bundan sonra...
    1. İnternette bir dönem sona erdi! Bundan..
    2. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Kiralık..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. Komşusunu yaraladı! Emniyette kendini..
    5. Çeklerde yeni dönem başlıyor! e-Çek..
    6. Fransa'nın en büyük hapishanesinde..
    7. Ezan okununca hakem maçı durdurdu!
    8. Belçikalı bakandan dikkat çeken karar:..
    9. Kardeş ülke Sudan'dan Batı'ya gözdağı!
    10. Komşusunu yaralayan zanlı intihar etti
    11. Bitlis'te eğitime kar engeli
    12. Bayburt'ta eğitime kar engeli
    13. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    14. Başkan açıkladı: Fenerbahçe'den resmi..
    15. Manchester 'Mourinho'suz güzel!
    16. Almanya'da camiye küstah saldırı
    17. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    18. Şanlıurfa'da menfeze sıkışan 2 at..
    19. Tunceli'de eğitime kar engeli
    20. İBB yılbaşı öncesi önlemlerini aldı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi