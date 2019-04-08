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'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor'

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, internette "beğeni sevdası" uğruna paylaşılan bazı videoların görsel içeriği itibarıyla sigarayla mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:41
'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor'

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Sigara Bırakma Kongresi'ne katılan psikiyatri uzmanı Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın bütün dünyada en fazla ölüme yol açan madde olduğunu, bunun kullanımının Türkiye için halen önemli bir sağlık sorununu oluşturduğunu söyledi.

Sigarayla mücadelenin koruma ve bırakma başlıklarından oluştuğuna işaret eden Dilbaz, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemlisi çocuklarımızı sigaradan koruma. Koruyamıyorsak onları, sigara bağımlılığını bıraktırmak için etkin mücadele yapmamız gerekiyor. Sigara merak, sosyal baskı ve genetik etkenler nedeniyle içiliyor. Yani anne ve babası sigara kullanan bir çocuğun da sigara kullanma ihtimali yüksek. Sigaraya ulaşımın kolay olmaması gerekiyor. Pahalı olmalı ve sigara şirketlerinin karı az olmalı. Vergilerin miktarı fazla olmalı. Dünyada neredeyse en ucuz sigara halen bizim ülkemizde. Ülkemizde devletin sigarayla önemli mücadelesi var. Bunu destekliyoruz."

Sigara kullanımının sosyal kabul görmesini eleştiren Dilbaz, bir restoranda yemekten sonra sigaranın sanki bir eğlencenin parçasıymış gibi kullanıldığını, buna itiraz eden kimsenin de olmadığını savundu.

"İş yerlerinde 'sigara molası' diye bir kavram oluştu"

Sigara kullanımının sağlık boyutunun yanı sıra çok ciddi ekonomik maliyetinin olduğuna dikkati çeken Dilbaz, sigara kullanımına bağlı sağlık problemlerinin tedavisinin ekonomik külfet getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de iş yerlerinde "sigara molası" adı altında oluşturulan kavramın önemli iş kaybına neden olduğunu anlatan Dilbaz, iş yerinde olma süresi azaldıkça üretkenliğin de azaldığını söyledi.

Dilbaz, televizyon dizileri ve filmlerinde sigaranın özendirilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuberlık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor. Bir de kısa ve ilginç videoların paylaşıldığı uygulamalar var. İnternette çekilen videolarda ne kadar ilginç, uç bir şey yaparsanız o kadar 'like' yani beğeni alıyorsunuz. Bu kişiler, elinde sigarayla videolar çekiyor. Öyle olunca da gençler taklit ediyor. 'Beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor. İnternette ünlü olmak için sigara dahil her türlü kötü alışkanlıkları kullanarak videolar çekiyorlar. Özellikle çocuklar ve ergenler her şeyi taklit eder. Youtuberlık aslında güzel kullanıldığında önemli bir işlevi var."

Kongre Başkanı Doç. Dr. Tijen Şengezer ise kapalı alanlarda kullanımının yasaklanmasıyla sigarayla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.

Şengezer, "Yılda dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 120 bin kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybediyor. Ülkemizde tahmini 15 milyon kişi sigara içiyor. Bu kişilerin hepsi kronik bir hastalıkla karşı karşıya. Hekim olarak bunları tedavi etmekle yükümlüyüz. Sigarayla mücadeleyi iyi anlatmamız gerekiyor." dedi. 

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:41
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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