İnternet reklam sektörü için inceleme başlatıldı

Çevrim içi reklam sektörü Rekabet Kurumu’nun radarına takıldı

Çevrim içi reklam sektörünün çeşitli reklam türlerine ve alt pazarlara sahip olduğunu belirten yetkililer, sektörün tüm dünyadaki rekabet otoritelerinin dikkatini çektiğini açıkladı. Ülkemizde de bu konuda inceleme başlatıldığını belirten yetkililer, rekabet karşıtı endişelerin yer aldığının altını çizdi.

Rekabet Kurumu, çevrim içi reklam sektörü için inceleme başlattı

Yetkililer, çevrim içi reklam sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün yapısının ve işleyişinin titizlikle inceleneceğini söyledi. Ayrıca sektördeki yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının tespit edilerek haksız rekabet sorununa çözüm bulunacağını belirten yetkililer, sektör paydaşlarının 21.06.2021 tarihine kadar görüş ve önerilerini Rekabet Kurumu ile paylaşabileceğini açıkladı.

Çevrim içi reklam sektörünün daha iyi konuma gelebilmesi için çalışma yürüteceklerini belirten Rekabet Kurumu, "Gerekli görülmesi halinde piyasa aksaklıklarının ve rekabet sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine yönelik olarak paydaşların yer aldığı çeşitli çalıştayların düzenlenmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kurumun web sitesinde yer alan açıklamada, “ Rekabet Kurulu 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip ederek sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi başlatılmasına karar verdi. ” ifadeleri yer alıyor.