  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İnternet olmadan BİP kullanılır mı?
Teknoloji

İnternet olmadan BİP kullanılır mı?

BİP Turkcell mobil kotadan kullanıyor mu? BİP kullananlar söz konusu uygulamayı kullanırken mobil internet kotasının düşüp düşmediğini merak ediyor. Peki, Turkcell kullanıcıları BİP uygulaması kullanırken internet kotası yer mi? | Mobil interneti olmayanlar BİP’i ücretsiz kullanır mı? | BİP internet paketi olmadan çalışır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 11:13:00 -
İnternet olmadan BİP kullanılır mı?

Yerli mesajlaşma uygulamalarına son günlerde ilgi bir hayli arttı. WhatsApp'ın gizlilik ilkesi değişikliğine gitmesi konusundaki kararı en büyük dijital göçün yaşanmasına yol açtı. Bu dönemde BİP indirenlerin sayısı bir hayli arttı. BİP üzerinden mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet etmek mümkün. Turkcell uygulaması olarak bilinse de BİP tüm operatörlerce kullanılabiliyor. Peki, mobil internet paketi olmayan BİP’te mesajlaşabilir mi?

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

İnternet olmadan BİP kullanılır mı?

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Yapılan anlaşmayla birlikte BİP uygulaması için Turkcell ve Türk Telekom’da mobil internet kotası kullanılmayacak.

Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?
Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?

Teknoloji

Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?

Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?
Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?

Teknoloji

Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara
Dünya

Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara "Köpek gibi aşı olacaklar" imasıyla hakaret! "Onlara yaşama şansı verilmeyecek"

Daha önce birçok kez vatandaşlara hakaret eden ancak yargı tarafından haddi bildirilmediği için cesaret bulan, profesörlüğü dışında 'basit'l..
Yapay zekalı sürü İHA gösterisi! Çin'e gözdağı
Dünya

Yapay zekalı sürü İHA gösterisi! Çin'e gözdağı

Hindistan ilk kez, yerli olarak geliştirdiği sürü İHA'ların hedefleri imha etmesini simüle etti.

CHP'li isimden 'CHP'li Belediye'ye rüşvet' tepkisi
Siyaset

CHP'li isimden 'CHP'li Belediye'ye rüşvet' tepkisi

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alındığını söyleyen CHP'li Mehmet Seven, "Hocam sende mi yolsuzluğa bulaştın değer mi? Bizim CHP’li baş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay