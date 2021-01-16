Yerli mesajlaşma uygulamalarına son günlerde ilgi bir hayli arttı. WhatsApp'ın gizlilik ilkesi değişikliğine gitmesi konusundaki kararı en büyük dijital göçün yaşanmasına yol açtı. Bu dönemde BİP indirenlerin sayısı bir hayli arttı. BİP üzerinden mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet etmek mümkün. Turkcell uygulaması olarak bilinse de BİP tüm operatörlerce kullanılabiliyor. Peki, mobil internet paketi olmayan BİP’te mesajlaşabilir mi?

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

İnternet olmadan BİP kullanılır mı?

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Yapılan anlaşmayla birlikte BİP uygulaması için Turkcell ve Türk Telekom’da mobil internet kotası kullanılmayacak.