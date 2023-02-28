İnternet hızında Türkiye dünyanın gerisinde

Depremde yaşanan iletişim aksaklıklarıyla öne çıkan GSM şirketlerinin Türkiye'nin mobil internet hızını geliştirme konusunda da zayıf bir performans sunduğu görülüyor.

Bu konuda sektörün yakından takip ettiği, kamuya açık veri seti sunan Speedtest'in sonuçlarına göre Türkiye mobil internet hızında dünya sıralamasında orta sıralarda yer alırken, gelişmiş ve gelişen birçok ülkenin gerisinde bir performans sunuyor.

Speedtest'in son olarak açıkladığı Ocak ayı sonuçlarına göre en hızlı mobil internet 161,15 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 155,51 Mbps ile Katar; 136,08 Mbps ile Norveç izliyor.

Sıralamanın en altında ise 4,13 Mbps ile Küba; 4,86 Mbps ile Afganistan; 6,18 Mbps ile Venezuela yer aldı.

Türkiye'nin performansında değişme yok

Speedtest'in Türkiye'ye ilişkin verilerine bakıldığında, mobil internet hız sıralamasında 65. sırada yer aldığı görüldü. Türkiye'nin mobil internet indirme hızı ortalaması 30,98 Mbps, yükleme hızı ortalaması ise 13,10 Mbps seviyesinde.

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Sabit internet hız sıralamasında ise Türkiye 107. sırada.

Türkiye'nin sabit internet verilerine bakıldığında 32,45 Mbps indirme hızı ile 6,54 Mbps yükleme hızı sonuçları olduğu görülüyor.

Veriler nasıl derleniyor?

İnternet hız testi konusunda milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platformların başında gelen Speedtest'in verileri dünya genelindeki indirme ve yükleme hızlarını gözler önüne seriyor.

Speedtest'in paylaştığı veriler hem genişbant hem de mobil internet hızlarını gözler önüne seriyor. Kullanıcılardan alınan verileri derleyen Speedtest yetkilileri, ülkeler için tüm verileri sıralıyor ve medyan hızı belirleyerek sonuç veriyor. Platforma göre medyan almak, günlük kullanıcılar için daha belirleyici nitelikte.

Kaynak: Bloomberg HT