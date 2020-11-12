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Spor Intercity İstanbul Park nerede?
Spor

Intercity İstanbul Park nerede?

Intercity İstanbul Park Anadolu yakasında mı? 9 sene aradan sonra Formula 1 organizasyonu İstanbul’da düzenlenecek. 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesinde pek çok kişi Intercity İstanbul Park’ın nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Intercity İstanbul Park nerede?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:24:00 -
Intercity İstanbul Park nerede?

Intercity İstanbul Park adres | 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix's  13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Intercity İstanbul Park’a nasıl gidilir?

Intercity İstanbul Park nerede?

Formula 1 organizasyonu öncesinde pek çok vatandaş Intercity İstanbul Parka nasıl gidilebileceğini araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Yarışları S Sport ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Intercity İstanbul Park İstanbul’un Anadolu yakasında bulunuyor. Tuzla’da bulunan Intercity İstanbul Park’ın tam adresi şöyle: Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul

S Sport frekansı
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Spor

S Sport frekansı

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