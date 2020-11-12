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Spor Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?
Spor

Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?

Intercity İstanbul Park adresi | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Organizasyona koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayacak. Ancak pek çok kişi organizasyonun gerçekleşeceği İstanbul Park’a nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Intercity İstanbul Park nerede?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:38:00 -
Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?

Intercity İstanbul Park yol tarifi | Yedi sene boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix's  13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Ancak vatandaşlar yine de İstanbul’a nasıl gidileceğini araştırıyor.

Intercity İstanbul Park nasıl gidilir?

Intercity İstanbul Park İstanbul’un Anadolu yakasında bulunuyor. Tuzla’da bulunan Intercity İstanbul Park’ın tam adresi şöyle: Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul

Intercity İstanbul Park ile Sabiha Gökçen Havalimanına 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Intercity İstanbul Park’a arabanızla ya da otobüsle gidebilirsiniz.

Intercity İstanbul Park’a gidebilmek için Kartal’dan kalkan 133GP GÖÇBEYLİ – KARTAL otobüsünü kullanabilirsiniz.

E 5 üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru yolu takip ettiğinizde İstanbul Park tabelalarını göreceksiniz. Bu tabelaları takip ederek Intercity İstanbul Park’a ulaşabilirsiniz.

TEM'den aynı noktaya ulaşmak için; Pendik – Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimanı sapağından çıkıp İstanbul Park tabelalarını takip edebilirsiniz.

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