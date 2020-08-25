  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak
Spor

Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: "Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz" - "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:21:54 -
Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak


İSTANBUL (AA) - Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi projesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız, Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye getiriliş sürecine de değinen Ak, "Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi çalışmalarını, Intercity İstanbul Park pistinin işletmesini aldıkları 2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürüttüklerini de ifade eden Vural Ak, "Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye ihra..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu
Gündem

FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası ABD beslemeli FOX TV’nin, Fatih Portakal’ın yerine Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürdü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı