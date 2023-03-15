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Spor Inter tur biletini aldı
Spor

Inter tur biletini aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter deplasmanda Porto ile golsüz berabere kaldı. İtalyan temsilcisi ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur biletini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 01:43:00 -
Inter tur biletini aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ve Inter, Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Inter, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetle turu atlayan takım oldu. Porto ise bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.

İtalyan temsilcisinde Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

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