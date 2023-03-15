Inter tur biletini aldı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter deplasmanda Porto ile golsüz berabere kaldı. İtalyan temsilcisi ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla tur biletini aldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ve Inter, Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Inter, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetle turu atlayan takım oldu. Porto ise bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.
İtalyan temsilcisinde Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.