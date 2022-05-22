Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'da şampiyon takım belli olmak üzere... Milan'ın iki puan gerisinde ikincilik koltuğunda yer alan Inter, Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Peki, Inter maçı ne zaman?
İtalya’da şampiyonluk heyecanı bu akşam noktalanacak ve ipi göğüsleyen ekip belli olacak. Lig ikincisi Inter bu akşam sahasında Sampdoria ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Inter bu akşam Türkiye saatiyle 19.00’da Sampdoria'yı konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Inter-Sampdoria muhtemel 11’ler
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella