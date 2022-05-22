  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'da şampiyon takım belli olmak üzere... Milan'ın iki puan gerisinde ikincilik koltuğunda yer alan Inter, Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Peki, Inter maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 10:36:00 -
Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya’da şampiyonluk heyecanı bu akşam noktalanacak ve ipi göğüsleyen ekip belli olacak. Lig ikincisi Inter bu akşam sahasında Sampdoria ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Inter-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Inter bu akşam Türkiye saatiyle 19.00’da Sampdoria'yı konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Inter-Sampdoria muhtemel 11’ler

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella

Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE
Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE

Spor

Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay