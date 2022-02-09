Inter-Roma maçı sonucu kaç kaç bitti? İtalya Kupas yarı finale kim çıktı?

İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı vardı. İnter, sahasında Roma’yı ağırladı. Futbolseverlerin de büyük bir keyifle takip ittiği İnter-Roma maçı sonucu kazanan tım ev sahibi İnter oldu. Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’ndaki karşılaşmada, Inter, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Mavi-siyahlı ev sahibi takıma galibiyeti ve turu getiren golleri, 2. dakikada Edin Dzeko ve 68. dakikada Alexis Sanchez attı.

Bu sonuçla Inter yarı finale yükselirken, Roma ise kupaya veda etti. Karşılaşmada yedek soyunan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 85. dakikada Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

İtalya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Bu arada, maç öncesi Inter tribünleri, 2008-2010 döneminde mavi-siyahlıları çalıştıran ve bugün Roma Teknik Direktörü olarak 12 yıl aradan sonra Giuseppe Meazza Stadı'na çıkan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu. İtalya Kupası çeyrek finalinde bu hafta Milan-Lazio, Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları yapılacak.