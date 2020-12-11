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Spor Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Galatasaraylı Falcao'dan vazgeçmiyor
Spor

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Galatasaraylı Falcao'dan vazgeçmiyor

David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika Birleşik Devletleri ekibi Inter Miami, Galatasaray'da geleceği tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falcao'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:58:00 -
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Galatasaraylı Falcao'dan vazgeçmiyor

Devre arasında ön libero ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, eldeki futbolculara gelen teklifler ise değerlendirme kararı aldı.

ABD ekibi Inter Miami, sarı kırmızılarda bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan ancak sakatlıklar nedeniyle katkı sağlayamayan Radamel Falcao'ya, bir kez daha talip oldu.

David Beckham ısrarcı

Uzun süredir Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen David Beckham'ın, devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor. Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falcao'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı.

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