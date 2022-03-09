İnter kazandı Liverpool turladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti ancak ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool tur atlayan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool toplamda 2-1'lik skorla ulaşarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken 26. dakikada tribünlerde sağlık sorunu yaşayan bir taraftarın tedavisi nedeniyle maç 6 dakika durdu.
İkinci yarıda Inter turu geçmek için aradığı golü 62'de Lautaro Martinez ile bulurken 1 dakika sonra ise şoku yaşadı. 63'te Alexis Sanchez yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.