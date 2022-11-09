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Inter-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 14.haftasında Inter ile Bologna karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:55:00 -
Inter-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie a'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Inter ile Bologna 14.hafta maçında karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Inter-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Inter ile Bologna bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.

Inter-Bologna muhtemel 11’ler

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa

Bologna:  Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Cambiaso, Medel, Schouten; Orsolini, Aebischer, Vignato; Arnautovic

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