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Teknoloji Intel’in 14A sürecinde kritik ilerleme: Kusur oranı tahminlerden hızlı düşüyor
Teknoloji

Intel’in 14A sürecinde kritik ilerleme: Kusur oranı tahminlerden hızlı düşüyor

Yeniakit Publisher
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Intel’in 14A sürecinde kritik ilerleme: Kusur oranı tahminlerden hızlı düşüyor

Intel, 1,4 nanometre sınıfındaki 14A üretim teknolojisinin beklenenden daha hızlı olgunlaştığını açıkladı. Şirket, 22 nm’den bu yana görülmeyen kusur azaltma performansına ulaşan süreci 2027’de risk, 2028’de ise seri üretime taşımayı hedefliyor.

Intel’in yeni nesil işlemciler ve dökümhane faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan 14A üretim sürecindeki çalışmalar planlanandan olumlu ilerliyor. Üretim verimini doğrudan etkileyen kusur yoğunluğunun, şirketin belirlediği hedef eğriden daha hızlı gerilediği bildirildi.

22 NM’DEN SONRA EN İYİ GELİŞİM

Intel CFO’su David Zinsner, 14A sürecindeki kusur azaltma hızının şirketin önceki üretim teknolojilerinden daha iyi olduğunu söyledi.

Zinsner, bu ölçekte bir iyileşmenin 22 nm sürecinden bu yana görülmediğini belirtti. Intel’in ilk FinFET teknolojisini kullandığı 22 nm, şirket tarihinin en başarılı üretim süreçlerinden biri olarak kabul ediliyor.

RİSK ÜRETİMİ 2027’DE BAŞLAYACAK

Intel, kendi ürünlerini 2027’nin ikinci yarısında 14A süreciyle risk üretimine almayı planlıyor. Yüksek hacimli seri üretime ise 2028 yılında geçilmesi hedefleniyor.

Seri üretime yaklaşık iki yıl bulunmasına rağmen kusur yoğunluğundaki hızlı düşüş, sürecin teknik gelişimi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Intel 14A, ikinci nesil GAA RibbonFET transistör teknolojisini kullanacak. Süreçte ayrıca ikinci nesil arka taraftan güç dağıtım sistemi PowerDirect ile daha karmaşık desenlerin üretilebilmesini sağlayan High-NA EUV litografi desteği bulunacak.

Bu teknolojilerin aynı üretim sürecinde bir araya getirilmesi, 14A’yı Intel’in bugüne kadar geliştirdiği en karmaşık üretim düğümlerinden biri haline getiriyor.

22 NM KIYASLAMASINDA ÖLÇÜM FARKI

Intel’in 14A ile 22 nm süreçlerini doğrudan karşılaştırırken bazı farklılıkların dikkate alınması gerekiyor. Üretim ve denetim ekipmanlarının geçen 16 yılda gelişmesi nedeniyle günümüzde “kusur” olarak sınıflandırılan durumlarla geçmişte kullanılan ölçütler aynı olmayabilir.

Buna karşın 22 nm karşılaştırması, sonraki yıllarda yaşanan üretim sorunları nedeniyle şirket açısından önem taşıyor. Intel’in 14 nm süreci bir yıl gecikmiş, ilk 10 nm nesli başarısız olmuş ve 20A üretim süreci iptal edilmişti.

MÜŞTERİLER KAPASİTEYİ SORUYOR

14A’ya yönelik müşteri ilgisinin de arttığı belirtiliyor. Intel CEO’su Lip-Bu Tan ve yönetim ekibinin potansiyel müşterilerle haftalık görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Görüşmelerin yalnızca teknik özelliklerle sınırlı kalmadığı, müşterilerin Intel’in sağlayabileceği üretim kapasitesi hakkında da bilgi istediği ifade ediliyor.

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