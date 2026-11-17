Southfield İtfaiye ve Polis Emeklilik Sistemi öncülüğünde Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesi, 23 Temmuz–29 Ekim 2026 arasında Intel’in adi hisselerini satın alan yatırımcıları kapsıyor. Davacı taraf, başvurunun toplu dava olarak görülmesini ve yatırımcıların zararlarının karşılanmasını istiyor.

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Intel'in 23 Temmuz-29 Ekim 2026 döneminde şirketin adi hisse senetlerini satın alan yatırımcıları yanıltıcı açıklamalarla zarara uğrattığı öne sürüldü.

Şirket yöneticilerinin yapay zeka kaynaklı talep artışının ve veri merkezlerine yönelik sunucu işlemcisi satışlarının Intel'in büyümesini desteklediğine ilişkin olumlu açıklamalar yaptığı belirtilen dilekçede, buna karşın PC pazarındaki yavaşlamanın boyutunun, şirketin iş ortaklarında biriken ihtiyaç fazlası stokların ve üretimi kısıtlayan tedarik sorunlarının yatırımcılara açıklanmadığı iddia edildi.

Dilekçede ayrıca, Intel'in 12 Ağustos'ta hisse başına 95 dolardan 240 milyondan fazla hisse satarak yaklaşık 23 milyar dolar brüt gelir elde ettiği ve bu işlemin davalıların yatırımcıları yanıltmak için motivasyon ve fırsata sahip olduğu iddiasını desteklediği öne sürüldü.

Davacı taraf, mahkemeden davanın toplu dava olarak görülmesini ve yatırımcıların zararlarının tazmin edilmesini talep etti.

- Intel hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 29 değer kaybetmişti

Intel, 29 Ekim'de açıkladığı 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında, PC faaliyetlerini kapsayan İstemci Bilişim ve Fiziksel Yapay Zeka Grubu (CCPG) segmentinin gelirinin yıllık bazda yüzde 5 azalarak 8,1 milyar dolara gerilediğini bildirmişti.

Şirketin dördüncü çeyrek için 15-16 milyar dolar aralığında açıkladığı gelir beklentisi ile hisse başına 25 sentlik kar öngörüsü, analistlerin tahminlerinin altında kalmıştı.

Intel hisseleri, 29 Ekim'de 92,07 dolardan kapanmasının ardından 30 Ekim'de yüzde 28,6 değer kaybederek 65,76 dolara gerilemişti. Söz konusu düşüşle şirketin piyasa değerinden yaklaşık 140 milyar dolar silinmişti.