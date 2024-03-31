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Teknoloji Intel yapay zekada gaza bastı
Teknoloji

Intel yapay zekada gaza bastı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 02:28:00 -
Intel yapay zekada gaza bastı

Yapay zekada Nvidia'nın gerisinde kalan Intel, 2024 yılında yapay zeka tabanlı işlemcilere ağırlık vereceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 2024 yılının yol haritasını çizen Intel, bu yıl yapay zeka bazlı bilgisayarlar için üretecekleri özel işlemcilere ağırlık vereceklerini açıkladı. Son dönemde yenilikçi projeleriyle dikkat çeken şirketin, 2024’te tam 40 milyon adet yapay zekalı bilgisayar işlemcisi üretmeyi planladığı belirtiliyor. 2025 için ise bu sayıyı 60 milyon olarak belirleyen Intel, işler istenildiği gibi giderse gelecek 2 yıl içinde toplam 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Intel, yapay zeka alanında iddialı

Ürünlerinde yeni nesil olanakları sonuna kadar kullanacağını söyleyen firma, vPro adını verdiği yeni serisiyle özellikle kurumsal müşterilerin performansını artırmayı hedefliyor. Günümüzün doğayı koruma ve sürdürülebilirlik vizyonuna göre tasarlandığı açıklanan ürünler, karbon emisyonunu azaltmak için uzaktan tamir olma fonksiyonuna da sahip olacak.

Sıradaki hamle ne olacak?

Çok daha iyi bir performans ve yüksek veri güvenliği sağlayacağı belirtilen yeni nesil işlemcilerin, yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcı deneyimini oldukça iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca ayarlamalarının eskisinden çok daha kolay olacağı söylenen ürünlerin, bilişim sektöründe taşları yerinden oynatabileceğini öne sürenler var.

Geçtiğimiz günlerde çip üretimi alanında Microsoft ile geniş kapsamlı bir iş birliğine de giden Intel’in, eski günlerine dönüp dönemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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