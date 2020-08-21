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Aktüel İnsuyu fasulyesi 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor
Aktüel

İnsuyu fasulyesi 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor

Burdur Valisi Ali Arslantaş: - "Tarım Kredi Kooperatiflerini yaş sebze üreticisinin ürününün değerlenmesi için bir aktör olarak piyasaya sokmak istedik ve bunda da başarılı olduğumuzu gördük" - Çatağıl köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç: - "Fasulyemiz 15 dakikada pişen lezzetli bir fasulyedir, raf ömrü uzundur"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:59:45 -
İnsuyu fasulyesi 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor

BURDUR (AA) - Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılayan Burdur'un İnsuyu Ovası'nda fasulye hasadı devam ediyor.

Ovada temmuzda başlayan fasulye hasadı, Çatağıl köyündeki halde alıcısıyla buluşuyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik fasulye tarlasında hasat yaptı, halde de kamyona fasulye taşıdı.

- Üretici fiyattan memnun

Vali Arslantaş, halde gazetecilere yaptığı açıklamada, İnsuyu Ovası'nda 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığını söyledi.

İnsuyu fasulyesinin hak ettiği fiyattan satılması amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iletişime geçtiklerini belirten Arslantaş, bu doğrultuda İnsuyu Ovası'nda 3 lira 60 kuruştan fasulye alımına başlandığını kaydetti.

Kooperatifin çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Arslantaş, "Tarım Kredi Kooperatiflerini yaş sebze üreticisinin ürününün değerlenmesi için bir aktör olarak piyasaya sokmak istedik ve bunda da başarılı olduğumuzu gördük." dedi.

Arslantaş, vatandaşlara hasatlarının bereketli olmasını diledi.

- "Lezzetli, raf ömrü uzun ürün"

Çatağıl köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç da Tarım Kredi Kooperatiflerinin alımından önce fasulyede ciddi fiyat düşüklüğü yaşadıklarını ancak şu anda piyasanın dengelendiğini bildirdi.

Üreticinin şu anki fiyattan memnun olduğunu aktaran Akkoç, "Fasulyemiz 15 dakikada pişen lezzetli bir fasulyedir, raf ömrü uzundur. Daha çok İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Ankara gibi büyük şehirlerden talep görür. Kalitesi ve kendine özgü aromasından dolayı tüccarlar tarafından iyi bilinir." diye konuştu.


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