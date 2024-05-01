İnsülin miktarını hiç ilaç kullanmadan düşürüyor! Prof. Dr. Nurullah Okumuş ilacı deyip önerdi... 'İnsülin düşmanı'

Gıda ve kozmetik sanayinde kullanılan amarant bitkisi başta şeker hastalığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor.

AA'da yer alan habere göre yüksek düzeyde antikanserojen özelliğiyle bilinen, gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan 'amarant' bitkisinin hasadı başladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Bu özelliğiyle de çok çok önemli." dedi.

YAPRAKLARI AYRI SAPLARI AYRI ŞİFA

Amarant bitkisinin tohumlarından arta kalan yapraklar çay olarak tüketilirken, sapları ise hayvan küspesi olarak değerlendiriliyor.

Ürünün hasadına katılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikanserojen olan 'skualen' maddesinin yüksek düzeyde olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Okumuş, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Köpek balığı yağı yüzde 1 oranında, amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliğiyle de çok çok önemli." dedi.

AMARANTIN FAYDALARI

Cengiz Aşkın da şeker hastalığı başta olmak üzere bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, amarant bitkisinin insülin miktarına etkisini şöyle anlattı:

"3 senedir Amarant denemeleri yapıldı. Bu sene de 300 dönüm araziye amarantımızı ektik. 17 Nisan'da amarantımızı ektik, şu an hasadımızı alıyoruz. Gerçekten önemli bir bitki. Yemekte kullanılıyor, ilaç sanayi, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Sofralarımızda artık amarantımızı göreceğiz. Çayı çok güzel zayıflatıyor; inanılmaz etkili, bunun hatta denemeleri yapıldı. Hatta şeker hastaları 2 bardak içtiği zaman insülin miktarını direkt 100 promil düşürdüğünü gördük, hiç ilaç kullanmadan. 10 güne kadar çalışmaları, analizleri çıkacak. Analizlerinden aldığımız sonuçlarla da bunları artık bir ürün haline getireceğiz."

YAĞLARI VE KREMLERİ YAPILACAK

Aşkın, yurt dışından gelen amarant bitkisinin Türkiye'de de satıldığını ancak fazla bulunamadığını belirterek "Yurt dışından artık almamıza gerek yok. Bazı marketlerde bunun satışı var ama hep bunu yurt dışından alıyoruz. Kozmetik sanayi, hep doğadan gelen bitkilerden. Biz de tamamen amarantı ekleyip içinde glutensiz ve özel kremlerin yapıldığı bir seri yapıp amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız." dedi.

Konuşmaların ardından tarlada amarant bitkisi için biçerdöverlerle hasat başladı.