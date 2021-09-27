İnsülin kullananlar bu haberi okumalı!

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, insülin direncinin belirtilerini ve hangi hastalıklara neden olabileceğini anlattı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Dr. Gelir, “Sadece egzersiz ve sağlıklı besleme ile yüzde 60 düzeylerinde insülin direnci düzeltilebilir” dedi.

Gün içinde alınan şekeri, yani glikozu enerjiye dönüştürebilmek için insülin hormonuna ihtiyacınız olduğunu aktaran Dr. Gelir, “Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Bu durumda kandaki şeker enerjiye dönüşemez ve yüksek seviyelerde seyreder. Yüksek şeker oranı bir süre sonra metaboliksendrom ve tip 2 diyabete neden olur. Kısaca özetlenirse, insülin hormonunun gereken düzeyde etkili olamamasına insülin direnci denir” ifadelerini kullandı.

Dr. Gelir, insülin direnci belirtilerini ise şöyle sıraladı:

“Cilde renk veren pigmentlerin artışından ötürü cilt rendinde koyulaşma, deride yumuşama, hızlı ve aşırı kilo alma, kilo vermede zorlanma, adet düzensizliği, aşırı tüylenme, kendini enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma, yemeklerden sonra uyku basması, konsantrasyon ve algılama güçlüğü, soğuk terleme ve üşüme, vücut direncinde azalma, hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma, baygınlık hissi, tatlı krizleri, elde ayakta titreme, ‘az yediğim halde kilo veremiyorum’ tarzında şikâyetler”

İnsülin direncinin aynı zamanda pek çok hastalığa da neden olduğuna dikkat çeken Dr. Gelir, şunları söyledi: “Kanda dolaşan aşırı insülin; obezite, hipertansiyon ve damar sertleşmesi olarak bilinen ateroskleroz gibi kronik hastalıkların oluşması için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Ortaya çıkan kısır döngü, kısırlıktan tüylenmeye kadar çok geniş bir yelpazede bulgu veren polikistikover sendromu yaşanmasına da yol açabilmektedir. İnsülin direnci olan polikistikover sendromlu kadınlarda bozulmuş glikoz toleransı yani halk arasındaki adıyla gizli şeker yüzde 35’e; tip 2 diyabet sıklığı ise yüzde 10’a kadar artmaktadır. Son olarak insülin direnci ve kanser arasında ilişki saptanan çok sayıda çalışma vardır.”

Insülin direncinin tedavi edilmemesi durumunda söz konusu şikayetlerin giderek arttığını ve kişinin günlük aktivitelerini ve hayat kalitesinin ciddi anlamda kötü etkilendiğini dile getiren Dr. Gelir, “Sonuçta, mutsuz, sürekli kilo artışı olan ve bu durumla bir türlü başa çıkamayan kişiler haline geliyoruz. Ayrıca insülinin fazla olması, şeker hastalığı görülme riskini de arttırıyor. Tip 2 Diyabet’in ise, ağırlıklı olarak insülin direnci nedeniyle oluştuğu biliniyor. Diyabet son yıllara sık görülen bir hastalık haline geldi. Yaygınlığı giderek artıyor ve beraberinde komplikasyon dediğimiz pek çok ek sorunla birlikte seyrediyor. İnsülin direnci, diyabetin öncüsü olduğu için müdahale etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.