İnsülin iğnesi orucu bozar mı? | Şeker hastaları oruç tutabilir mi?

Mübarek ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını araştırmaya başladı. Şeker hastaları ise “Ramazan ayında şeker hastaları oruç tutabilir mi?” , “İnsülin iğnesi kullanan oruç tutabilir mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Şeker hastaları oruç tutabilir mi?

Hekimlerin oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.