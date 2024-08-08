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Sosyal Medya İnstragram yasağı ile yeniden gündeme geldi! Korkunç tehlike yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş
Sosyal Medya

İnstragram yasağı ile yeniden gündeme geldi! Korkunç tehlike yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:29:00 - 2024-08-08 11:30:04

Türkiye'nin unutulmaz yapımlarından biri olan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce yayınlanan bir sahne, Instagram’ın neden yasaklanması gerektiğini çocuklar üzerindeki etkisi üzerinden anlatarak yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya platformu Instagram, yayınladığı ve geri çekmediği çocuk istismarı videoları nedeniyle yaklaşık 6 gündür erişime kapalı. Türkiye ile Instagram yetkilileri arasında görüşmeler yapılmış olsa da platform henüz kullanıma açılmadı.

Özellikle son dönemde yaşanan önemli olayları yıllar öncesinden işlemesiyle sosyal medyada viral olan dizi, bu açıdan "yerli Simpsonlar" olarak anılıyor. Dizi, son olarak sosyal medya yasakları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişim engeli kararı aldığı Instagram, son dönemin gündem konusu olurken, Kurtlar Vadisi'ndeki bu sahne yıllar sonra sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kurtlar Vadisi'nin bu sahnesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Instagram yasağı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. Dizinin, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve yasakların gerekliliğini ele aldığı bu bölüm, izleyiciler tarafından yeniden hatırlanarak yoğun ilgi gördü.

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Yorumlar

Ömer

Böyle bir dizi daha gelmedi . Efsane olması tesadüfi değil . İçerisinde çok mesaj vardı . Sanki bugünü anlatmış . Temelde siyonizmin oyuncakları dünyaya hakim olmuş . Gerçek bu .
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