İnstagramı kollamak şer ittifakına düştü

Buğra Kardan İstanbul

Gerilim ve kargaşadan medet uman iflah olmaz muhalifler, şimdi de İnstagram’a getirilen erişim engeline bel bağladı. Siyonistlerden ve emperyalistlerden güç alan yıkım ittifakının ortakları, Tel Aviv yönetiminin talimatıyla Heniyye’yle ilgili taziye paylaşımlarını sansürlediği için de erişime engellenen sosyal medya platformuna destek verirken hükümeti yerden yere vurdu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayın açarak İsrail’e laf ettirmeyen İnstagram’ı savundu. Özgür Özel’in kurmayları da BTK’nın erişime engel kararını kınadı.

Dâvâ bile açan oldu

CHP, İP ve Ankara Barosu kararı yargıyı taşıdı. Mahmut Tanal ve Müsavat Dervişoğlu mahkemenin kapısını çaldı. Ankara Barosu peşinden gitti. PKK’nın siyasi kolu DEM’in Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk de İnstagram’ı müdafaa etti. Her devrin sanatçıları Haluk Levent, Şahan Gökbakar ve gazeteci kisveli Cüneyt Özdemir de akla zarar açıklamalar yaptı. Bunlardan Türkiye’yi Çin ve K. Kore’yle bir tutma cüretinde bulunanlar bile oldu.

akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, olan bitene ilişkin şunları söyledi: “BTK’nın İnstagram kararını destekliyorum. Türkiye, egemen bir ülkedir. Türkiye’nin koyduğu şartlar yok sayılamaz. Yok sayan, yok sayılır. Hatırlayın, sosyal medya platformları başlarına buyruktular. Şartlara uymuyordular. Ama Türkiye’nin uyarılarının ardından geri adım attılar.

Muhalefet gaza gelmemeli

“Mecburen şartlara uydular. Çünkü onlar için paraları, menfaatleri önemliydi. Şu anda da öyle bir durumla karşı karşıyayız. İnstagram, devletimizin koyduğu kurallara riayet etmedi. Devletimiz de gereğini yerine getirdi. Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, burada da ikircikli tavır takınıyor. BTK’nın kararına karşı çıkıyor, İnstagram’ın avukatlığını ifa ediyor. Bu, muhalefet değildir. İktidardan gelen her öneriye, karara karşı gelinmez ki. Milli olmak gerek, milli. İktidar gibi muhalefet de milli olmalı. Muhalefet Kıbrıs’ta verilen fotoğrafta, İsrail Dışişleri Bakanı’nın hakaretine karşı çıkışında olduğu gibi İnstagram konusunda da milli bir duruş sergilenmeli. Anlaşılan o ki muhalefet, İnstagram konusunda küçük grupların provokasyonuna geliyor. Bu küçük gruplara itibar edilmemeli. Bunlara kananın kazanmayacağı bilinmeli. Bakıyoruz, sıhhatli muhalefet yapmaya meyilli CHP’li arkadaşlarımız var. Ancak bunlar böyle durumlarda cibilliyetlerine, kodlarına dönüyorlar. Bundan böyle küçük grupların provokasyonlarına ya da gazlarına gelmemelerini temenni ederiz.”

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Yek vücut olmalıyız

AK Parti 26’ncı Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da şunları dile getirdi: “CHP, DEM ve İP’in İnstagram hususundan gerilim üretmeye yöneldiği görülüyor ama nafile. İçi boş iddialarda ve ithamlarda bulunuluyor ama boşuna. Türkiye’nin kuralları, talepleri belli. Hâl böyleyken vaveyla koparmanın anlamı yok. CHP, DEM ve İP gibi barolar da hata ediyorlar. Bunlar, hükümeti bırakıp İnstagram’ın hatalarını görmeliler. Ünlüler de kendilerine gelmeliler. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkeleriyle aynı ligde ele almanın manası olmadığını bilmeliler. Bizim, milli konularda tek vücut olmamız gerek. Dolayısıyla muhalif arkadaşlarımızın İnstagram’la ilgili fevri tavırları, tepkileri normal değil. Türkiye’nin dünyanın parlayan yıldızı. Cumhurbaşkanı’mızın attığı her adım yakından takip ediliyor. MİT’imizin operasyonları övgüyle yâd ediliyor. Siyonistler de boş durmuyorlar. Bakın, İsrail’in Dışişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı’mızı hedef alıyor. Bizi içimizden vurmaya çalışıyor. Dikkatli olmalıyız, oyuna gelmemeliyiz. Devletimizin yanında durmalıyız. Köpek tutmadı mevzu İnstagram oldu!”