Instagram'dan flaş karar! Kullanıcılara artık bu mesaj gönderilecek

Instagram gençleri ve çocukları korumak adına hizmet politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Alınan yeni kararlara göre kullanıcıların benzer sayfalarda uzun süre vakit harcaması engellenmeye çalışılacak. Instagram'da hiç ara vermeden çok vakit harcayanlardan da 'ara vermeleri' istenecek.

Bir süredir gençlerin ve çocukların zihinsel sağlığına zarar verdiği için suçlanan sosyal medya platformu Instagram bu imajını düzeltmek adına hizmet politikalarında değişikliğe gidiyor.

Instagram bundan böyle belli bir konuya dair sayfalarda fazla vakit geçiren kullanıcıların diğer konulara yönelmelerini sağlamak için ekrana pop-up mesajlar yollayacak.

Aynı zamanda platformda aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçiren kullanıcılardan da mesajla biraz ara vermeleri istenecek ve kullanıcılara sosyal medyaya alternatif olarak yürüyüşe çıkmak, nefes egzersizleri yapmak gibi aktivitelere yönelebilecekleri söylenecek.

Instagram yetkilisi Vaishnavi J bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Platformda çok vakit geçirdiğinizde- örneğin 20 dakika oldukça uzun bir süre- kullanıcının telefonu elinden bırakması için küçük bir hatırlatma yapılması çok değerli. Size Instagram'da o kadar da çok zaman harcamıyormuşsunuz gibi gelebilir çünkü o 20 dakikada 5-6 farklı şey yapıyor oluyorsunuz."



Bir süre önce Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgelerle, Instagram ve Facebook'un gençlerin vücut algısı, uyku, kaygıdan kaynaklı olumsuz zihinsel ve psikolojik etkileri olabileceğini bildiği ancak bir adım atmadığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın çocukların ve gençlerin akıl sağlığına olumsuz etkileri olduğu yönünde eleştirilerin karşısında şirketin attığı adımları açıklamak üzere ABD Senatosu önünde çarşamba günü ifade verecek.



Buna ek olarak insanların kendilerini uygulamada takip etmeyen gençleri kendi paylaşımlarında etiketleme ya da onların içeriklerine yer verme de son buluyor.

Mart 2022'de de Instagram ebeveynlere çocuklarının platformu kullanımı konusunda daha fazla görünürlük verme niyetinde. Buna göre gençler, ebeveynlerine Instagram'da ne kadar zaman geçirdiklerini görme ya da bu zamanı sınırlama yetkisi verebilecek.