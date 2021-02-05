Instagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?

Instagram'ın son olarak karşımıza getirmeyi planladığı özellik ise gönderilerini silip pişman olanları yakından ilgilendiriyor. Kullanıcılar sildikten sonra pişman oldukları fotoğrafları ve gönderileri geri getirebilecek. Peki ama nasıl?

Instagram geri getirme özelliği nedir?

Instagram, her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Platformun son olarak karşımıza getirmeyi planladığı özellik ise gönderilerini silip pişman olanları yakından ilgilendiriyor.

Şirket, yeni özelliği ile birlikte fotoğraf, video, reels, IGTV, hikayeler dahil Instagram'da neyi silerse silsin geri getirebilecek. Bu sayede kullanıcılar 30 gün süreye sahip olacak ve bu süre dolmadan içeriklerini yeniden geri alabilecek. Ancak bu süre dolduğunda artık içerikler geri getirilemeyecek.

Instagram'da silinen gönderiler nasıl geri getirilir?

Instagram hesabımızdan bir fotoğrafı, videoyu, hikayeyi kalıcı olarak silmek için o hesabın sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekecek. Telefon numarası, eposta adresi gibi bilgilerle onay vermeniz gerekiyor. Bu işlemden sonra;

Instagram hesabınızı açın.

Hesap bölümünden Son Silinenler kısmına giriş yapın.

Bu bölümde, 30 gün içinde silinen paylaşımlarını görebilir, bunların arasından istediklerinizi geri getirebilirsiniz.