Instagram'da bunu yapan yandı! Hesaplar tamamen silinecek

Popüler sosyal medya fotoğraf uygulaması Instagram'da bazı kullanıcıların takipçi sayılarını artırmak için üçüncü parti uygulamalarla hile yapması, dünya devini harekete geçirdi. Şirket, bu tip bir hileye başvuranlar için tokmağı indirdi. Peki bundan sonra ne olacak?

Tüm hesap silinecek

Instagram kullanıcılarının bazılarının başvurduğu takipçi artırma hilelerine başvuranlar için kötü haber bu sabah geldi. Şirket, bu tür eylemlere başvuranlar için sert tedbirler almaya karar verdi. Instagram, beklenmedik hareket algılandığında parola isteneceğini belirtti. Bunlarla birlikte sahte beğeni, yorum veya takipçi kullanan hesaplar algılandığında, hesaptaki sahte her şey silinecek. Bu özellik sayesinde sahte influencer kalmayacak.

Sebebi, verimliliğin düşmesi

Bu uygulamalara karşı önlem alınmasındaki bir başka sebep ise Instagram’ın uygulama içi çalışma verimliliğinin düşmesi olarak açıklandı. Bugün gelen güncelleme ile eğer sizde yukarıda bulunan uyarıyı alırsanız veya böyle bir uygulama kullanıyorsanız, hemen şifrenizi değiştirerek kullandığınız uygulamaları silmenizi öneririz.