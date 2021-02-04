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Teknoloji Instagram’da anılarımı nasıl görürüm?
Teknoloji

Instagram’da anılarımı nasıl görürüm?

Instagram anılar nasıl bulunur? Instagram kullanıcıları Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da anılara ulaşılıp ulaşılmayacağını merak ediyor. Instagram’da anılar görülebilir mi? Instagram anılar bölümüne nasıl bakılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 11:53:00 -
Instagram’da anılarımı nasıl görürüm?

Instagram anılar bul | Son yıllarda sosyal medya kullanıcıların sayısı bir hayli arttı. Milyonlarca kişi farklı sosyal medya hesapları kullanıyor. Video ve fotoğraf paylaşımı yapmak isteyenler genellikle Instagram hesabı kullanıyor. Instagram kullanıcıları anılar bölümüne nasıl oluşabileceklerini merak ediyor. Instagram’da anılar nasıl görülür?

Instagram’da anılarımı nasıl görürüm?

Instagram'da anılar özelliği bulunuyor. Ancak bu özelliğe masa üstünden değil uygulamadan ulaşabilirsiniz. Öncelikle Instagram'a giriş yapın. Ardından profilinize giriş yapın. Üst kısımda bulunan üç yatay çizgiyi seçin.

Buradan 'Arşiv'e tıklayınız. Buradan 'Hikaye Arşivi' bölümüne tıklayın. Anılar kısmından önceki paylaşımlarınıza böylelikle kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Anı bölümünden arzu ederseniz istediğiniz fotoğrafları paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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