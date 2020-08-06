İnstagram yeni TikTok olma yolunda ilerliyor. Reels özelliği duyuruldu

Tüm dünyaca kullanılan popüler uygulama olan İnstagram, kullanıcılarından aldığı geri dönüşler ile uygulamasını daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Özellikle diğer sosyal medya uygulamalarındaki özellikleri bünyesi alarak tekel olmak isteyen İnstagram, yeni özelliği reels'i duyurdu. Aslına bakacak olursak "reels" özelliğini ilk defa İnstgram'da görmüyoruz. İlk olarak TikTok'ta aktif olan özellik kullanıcıları cezbetmişti.

2019 yılında kullanıcıları büyük bir ayrıma düşüren iki uygulama adeta birbiri ile yarışır hale geldi. ABD'de yasaklanacağı açıklanan TikTok eğer ABD'li bir şirket tarafından alınırsa faaliyetlerine devam edecek. Hal bu şekilde İnstagram, ülkede yasaklanması öngörülen TikTok'un beğenilen reels özelliğini İnstagram üzerinde kullanılabilir hale getirdi.

"15 saniyelik videolar çekilebilecek ve video içine müzik eklenebilecek"

Temel çalışma prensibi TikTok'la aynı olacak özellik, kullanıcılara 15 saniyelik videolar üzerine müzik ekleyerek paylaşma imkanı tanıyor. Yüklenen videolar, tıpkı IGTV içerikleri gibi ana sayfadaki akışta gönderi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca Instagram’ın keşfet akışında da Reels videolarıda görüntülenebilecek.

İnstagram Reels nedir?

Instagram Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar yükleme imkanı sunan bir içerik formatıdır. Kullanıcılar, yükledikleri 15 saniyelik videoların üzerine Instagram Müzik aracılığı ile şarkı ekleyebilirler.

Instagram Reels videosu nasıl kaydedilir ve paylaşılır?