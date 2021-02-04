Instagram yeni özelliğini kullanıcılara sundu

Instagram, büyük bir eksiği gideren oldukça faydalı bir özelliği kullanıma sundu. Geçtiğimiz günlerde web sürümü için yeni bir masaüstü görünüm tasarımı yayınlayan platform, şimdi de “Yakında silinenler” (Recently Deleted) isimli bir özellik getirdi.

Bu özellik standart fotoğraf ve videolarla sınırlı kalmıyor. Ayrıca IGTV ve Reels paylaşımlarını da kapsıyor. Instagram, bunun özellikle profillere yönelik saldırılara karşı etkin bir araç olacağına inanıyor.

Bazı saldırılarda özellikle influencerlar gibi önemli kişilerin Instagram profillerini ele geçirenler bu profillerdeki paylaşımları silebiliyor.Instagram kullanıcılarının silinen bir paylaşımı tamamen kaldırmaları veya geri getirmeleri için hesap sahibi olduklarını e-posta veya kısa mesaj yoluyla doğrulamaları gerekecek.

Silinen paylaşımları, 30 gün boyunca “yakında silinenler” klasöründe bulabilirsiniz. 30 günün sonrasında gönderiler ise otomatik olarak silinmiş olacak.

Silinen hikayelerde ise bu süre 24 saatle sınırlı. Ayarlar menüsü içindeki Hesap sekmesinden “yakında silinenler” klasörüne ulaşabilirsiniz.

Özelliğin henüz tüm kullanıcılara dağıtılmadığını hatırlatmakta fayda var.Instagram silinen fotoğrafları ve videoları geri getirme özelliğiyle kullanıcılarına biraz daha düşünme imkanı veriyor.

Buna ek olarak, platformunda daha çok içerik göstermek isteyen Instagram’ın kendisine yönelik bir fayda sağladığı da söylenebilir.